En Al Extremo Azalia rompe el silencio tras salir de La Granja VIP
Tras abandonar el reality, Azalia habla de sus diferencias con Rafa y se atreve a pronosticar quién será la próxima eliminada.
Azalia llegó a Al Extremo para hablar sobre su salida de La Granja VIP y contar cómo vivió su experiencia dentro del reality. La participante reconoció sus diferencias con Rafa, a quien describió como una persona provocadora, y lanzó una predicción sobre la competencia: considera que Natalia podría convertirse en la próxima eliminada del programa.