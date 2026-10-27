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En Al Extremo Azalia rompe el silencio tras salir de La Granja VIP

Tras abandonar el reality, Azalia habla de sus diferencias con Rafa y se atreve a pronosticar quién será la próxima eliminada.

Azalia llegó a Al Extremo para hablar sobre su salida de La Granja VIP y contar cómo vivió su experiencia dentro del reality. La participante reconoció sus diferencias con Rafa, a quien describió como una persona provocadora, y lanzó una predicción sobre la competencia: considera que Natalia podría convertirse en la próxima eliminada del programa.

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