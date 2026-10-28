¿Saboteó el juego? Kevyn Contreras “Bicolor” decide NO jugar por conseguir el “Huevo Dorado” y los Granjeros muestran FUERTE enojo
La tensión subió de nivel en el equipo rosa luego de que “Bicolor” no tomara con seriedad la competencia, por lo que su equipo tomó una desición radical.
Este miércoles Kevyn Contreras “Bicolor” causó gran enojo en los Granjeros Kunno, Natalia Alcocer, Pablo Montero, Manelyk y Fernando Lozada, quiénes integraban el equipo rosa, mismos que competían por “El Huevo Dorado”. El comediante comenzó a hacer chistes y la torre que debía armar se cayó en varias ocasiones por lo que el equipo tomó la decisión de no avanzar, razón por la que perdió. Ante esto, mostraron enojo y mencionaron que era una falta de respeto.