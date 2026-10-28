¿Saboteó el juego? Kevyn Contreras “Bicolor” decide NO jugar por conseguir el “Huevo Dorado” y los Granjeros muestran FUERTE enojo

Este miércoles Kevyn Contreras “Bicolor” causó gran enojo en los Granjeros Kunno, Natalia Alcocer, Pablo Montero, Manelyk y Fernando Lozada, quiénes integraban el equipo rosa, mismos que competían por “El Huevo Dorado”. El comediante comenzó a hacer chistes y la torre que debía armar se cayó en varias ocasiones por lo que el equipo tomó la decisión de no avanzar, razón por la que perdió. Ante esto, mostraron enojo y mencionaron que era una falta de respeto.