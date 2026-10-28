La Pura Sabrosura: Pastas con frituras y bebidas cremosas: el antojo que sorprende
¡Una combinación fuera de lo común! Pastas, frituras crujientes y bebidas cremosas en una visita llena de sabor.
La Pura Sabrosura llega a probar una propuesta que mezcla pasta con ingredientes poco convencionales, como salchicha y frituras crujientes. En San Ángel, Álvaro Obregón también descubre una deliciosa bebida preparada a base de leche. Una combinación de sabores y texturas que pone a prueba el antojo y muestra una manera diferente de disfrutar estos platillos.