La Pura Sabrosura: Pastas con frituras y bebidas cremosas: el antojo que sorprende

La Pura Sabrosura llega a probar una propuesta que mezcla pasta con ingredientes poco convencionales, como salchicha y frituras crujientes. En San Ángel, Álvaro Obregón también descubre una deliciosa bebida preparada a base de leche. Una combinación de sabores y texturas que pone a prueba el antojo y muestra una manera diferente de disfrutar estos platillos.