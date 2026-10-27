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Al Extremo HOY: la historia del Xoloitzcuintle, tráfico y La Granja VIP

De las tradiciones del Xoloitzcuintle a los reportes viales y las declaraciones de Azalia sobre La Granja VIP: esto encontrarás en la emisión de hoy.

En Al Extremo, Alejandra Carvajal explora la historia del Xoloitzcuintle y su significado en las creencias prehispánicas. Además, Jorge “El Diablo” Becerril informa sobre la reapertura de una carretera tras un bloqueo de transportistas y un tractocamión incendiado. En otra conversación, Azalia habla de su salida de La Granja VIP, sus diferencias con Rafa y su pronóstico sobre Natalia Serpa.

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