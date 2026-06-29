Al Extremo: comida, Mundial 2026 y las noticias que marcaron la jornada
La emisión combinó gastronomía, historias de inspiración, ambiente mundialista y los hechos más relevantes del día.
La más reciente emisión de Al Extremo ofreció un recorrido por algunos de los temas que marcaron la jornada. La Pura Sabrosura visitó un restaurante famoso por sus abundantes guisados y caldos tradicionales; Alejandra Carvajal recordó la trayectoria de Javier Aguirre y su misión al frente de la Selección Mexicana; mientras que Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el ambiente previo al México vs. Ecuador, la instalación de pantallas gigantes en Reforma y otros hechos relevantes registrados en la Ciudad de México.