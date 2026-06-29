Alejandra Carvajal presenta: Javier Aguirre: la historia del técnico que busca llevar a México a los cuartos de final

Alejandra Carvajal presentó la historia de Javier Aguirre, uno de los entrenadores más importantes del fútbol mexicano. Con una carrera marcada por la disciplina, el trabajo y la convicción, llevó a Pachuca a conquistar su primer título de liga y dirigió con éxito en el extranjero. Ahora, en su tercera etapa con la Selección Mexicana, busca romper las barreras del pasado y llevar al Tricolor hasta los cuartos de final del Mundial 2026.

