Alejandra Carvajal presenta: Javier Aguirre: la historia del técnico que busca llevar a México a los cuartos de final
Alejandra Carvajal repasó la trayectoria de Javier Aguirre y el desafío que enfrenta al frente de la Selección Mexicana.
Alejandra Carvajal presentó la historia de Javier Aguirre, uno de los entrenadores más importantes del fútbol mexicano. Con una carrera marcada por la disciplina, el trabajo y la convicción, llevó a Pachuca a conquistar su primer título de liga y dirigió con éxito en el extranjero. Ahora, en su tercera etapa con la Selección Mexicana, busca romper las barreras del pasado y llevar al Tricolor hasta los cuartos de final del Mundial 2026.