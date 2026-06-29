Instalan pantallas gigantes para México vs. Ecuador; además reportan movilización en Periférico

Jorge “El Diablo” Becerril reportó la instalación de pantallas gigantes sobre Paseo de la Reforma para que los aficionados disfruten del partido entre México y Ecuador. Además, informó que los servicios de emergencia atendieron el hallazgo de un hombre sin vida en los carriles centrales de Periférico, a la altura de Mixcoac, donde las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

