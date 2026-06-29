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La Pura Sabrosura descubre el lugar donde los guisados son los verdaderos protagonistas

La Pura Sabrosura visitó un negocio donde la comida casera, las porciones generosas y el sabor tradicional son la especialidad.

La Pura Sabrosura llegó a un restaurante especializado en comida para llevar y consumo en el lugar, donde los guisados caseros destacan por su variedad y generosas porciones. Con platillos completos desde 130 pesos y caldos de hasta un litro servidos con carne y complementos, el establecimiento se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan comer bien, abundante y con auténtico sabor mexicano.

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