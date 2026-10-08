Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Al Extremo: Tostadas de 30 pesos, música y un robo captado en cámaras

La Pura Sabrosura descubre tostadas de 30 pesos, La Chicuela entrevista a Xavier Flores y Jorge Becerril presenta un caso de robo de bicicleta.

En Al Extremo, La Pura Sabrosura visitó la calle Artículo 123, en el Centro de la CDMX, para probar tostadas de 3 pesos; La Chicuela conversó con Xavier Flores sobre su versión de una canción de Marco Antonio Solís y sus próximos duetos, mientras Jorge “El Diablo” Becerril presentó el caso de un joven cuyo reporte por el robo de su bicicleta derivó en la captura del presunto responsable.

Tags relacionados
Programas Al Extremo

Videos