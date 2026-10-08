Al Extremo: Tostadas de 30 pesos, música y un robo captado en cámaras

En Al Extremo, La Pura Sabrosura visitó la calle Artículo 123, en el Centro de la CDMX, para probar tostadas de 3 pesos; La Chicuela conversó con Xavier Flores sobre su versión de una canción de Marco Antonio Solís y sus próximos duetos, mientras Jorge “El Diablo” Becerril presentó el caso de un joven cuyo reporte por el robo de su bicicleta derivó en la captura del presunto responsable.