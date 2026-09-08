Al Extremo: aguachile, fibrosis quística, CDMX y La Granja VIP

Al Extremo, La Pura Sabrosura visita Aguachile La Raza para probar una especialidad de mariscos durante el mes patrio. Jorge “El Diablo” Becerril reporta el hallazgo de un joven sin vida en la colonia Morelos, mientras Alejandra Carvajal aborda la fibrosis quística y su diagnóstico oportuno. Además, el programa analiza las primeras dinámicas de La Granja VIP y el liderazgo de Julio Camejo.