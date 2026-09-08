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Alejandra Carvajal explica qué es la fibrosis quística

La detección oportuna puede ayudar a reducir complicaciones de esta enfermedad genética.

Por: Hugo Pantoja

Alejandra Carvajal aborda la fibrosis quística, una enfermedad genética, crónica y multisistémica que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. En México, se estima una incidencia cercana a un caso por cada 8,000 a 8,500 nacimientos. Las autoridades destacan que su detección temprana permite iniciar tratamiento oportuno y reducir el riesgo de complicaciones.

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