Primer baño al aire libre de Pascal y Fer Lozada ¡Kunno y “La Bebeshita” no se perdieron de nada!

Los Peones tienen prohibido bañarse dentro de La Granja, es por eso que tienen que usar un baño al aire libre el cual no tiene agua caliente, “La Bebeshita” se ofreció a pedalear la bicicleta para que Pascal pudiera tener un poco de agua y poder ducharse, mientras que Pascal le pedaleó la bici a Fer Lozada, pero eso no fue todo, pues Kunno no quiso perderse ni un segundo de esto.