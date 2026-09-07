Al Extremo: La Granja VIP, daltonismo, tacos y los accidentes que sacudieron la CDMX
Este lunes 7 de septiembre, Al Extremo llevó a la audiencia de la cocina callejera al mundo del espectáculo, la salud visual y los hechos que marcaron la Ciudad de México.
En el programa de hoy se habló del gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, los primeros momentos, alianzas y situaciones que dieron de qué hablar; además, se explicó qué es el daltonismo y cómo puede representar retos en la vida cotidiana. También hubo sabor con los tradicionales tacos de hígado de Avenida Revolución y el recorrido de Jorge “El Diablo” Becerril por un accidente donde una ambulancia terminó volcada tras ser impactada por una camioneta.