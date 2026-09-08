Jorge “El Diablo” Becerril reporta hallazgo mortal en la colonia Morelos

Jorge “El Diablo” Becerril reportó el hallazgo de un joven en situación de calle que habría buscado refugio en la colonia Morelos, donde fue localizado sin vida en la entrada de una bodega. De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencia, habían transcurrido aproximadamente tres días desde su fallecimiento. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

