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Jorge “El Diablo” Becerril reporta hallazgo mortal en la colonia Morelos

Un joven en situación de calle que buscaba refugio fue localizado sin vida en la colonia Morelos.

Por: Hugo Pantoja

Jorge “El Diablo” Becerril reportó el hallazgo de un joven en situación de calle que habría buscado refugio en la colonia Morelos, donde fue localizado sin vida en la entrada de una bodega. De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencia, habían transcurrido aproximadamente tres días desde su fallecimiento. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

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