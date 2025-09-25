¡Alberto del Río ‘El Patrón’ puso a temblar a Kecho y a Uriel Estrada!
Además de enviarle unos ‘darditos’ a Alfredo Adame, Alberto del Río ‘El Patrón’ nos visitó para asegurar que está listo para La Granja VIP. ¿Ya se le habrá pasado el susto a Uriel?
Haciendo alarde de ser ‘un pan de Dios’, Alberto del Río ‘El Patrón’ nos visitó en Al Extremo y, además de advertir que está listo para La Granja VIP, no dudó en hablar de Alfredo Adame. ¡Ojo que hasta puso a temblar a nuestro Uriel Estrada y a Kecho!
