Alberto del Río manda mensaje a Alfredo Adame previo al estreno de La Granja VIP: ‘Conmigo nada de patadas de bicicleta’

En La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre, juntará a Alfredo Adame, una de las personalidades más polémicas en la industria del entretenimiento, junto con la rudeza y poca paciencia del luchador Alberto del Río, lo que nos podría regalar una nueva rivalidad para el actor y nuevos momentos sublimes para la televisión mexicana.

A 2 semanas de que arranque el programa, ‘El Patron’ ya advirtió que no caerá en polémica con el actor, sin embargo, no permitirá que se le falte al respeto. “A cada perro le llega su día y a Alfredo Adame ya le llegó el suyo. Conmigo nada de patadas de bicicleta, primero me espero a que se desgarre. Él decidirá si se alía con el más grande”, aseveró.

Esto se sabe sobre el gran estreno de La Granja VIP

Hasta el momento, se tiene registro de que el reality de la televisora del Ajusco será conducido por Adal Ramones, mientras que Kristal Silva y Alex Garza serán las coconductoras . Asimismo, se tiene entendido que Ferka, Flor Rubio, Rey Grupero, Linet Puente y Lola Cortés fungirán como críticos. Los ‘granjeros’ confirmados son:

Alfredo Adame

Kim Shantal

Sandra Itzel

César Doroteo

Alberto del Río

Jawy Méndez

Se prevé que el programa tenga una duración de 10 semanas, es decir, alrededor de 2 meses y medio en donde veremos a creadores de contenido y estrellas de la televisión nacional enfrentándose adesafíos físicos y emocionales mientras realizan labores reales de campo.

Cabe mencionar que, la próxima ‘granjera’ que se integrará a La Granja VIP será revelado el próximo viernes 26 de septiembre durante la transmisión del matutino Venga La Alegría.

