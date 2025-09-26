Exatlon México: ¡Mati Álvarez y Koke Guerrero son revelados y los fans enloquecen!

La novena temporada de Exatlón México ya está a pocos días de llegar a la pantalla de fanáticos y con ello las emociones y especulaciones incrementan. Doris del Moral y Humberto Noriega, ya están confirmados para la siguiente entrega de la familia Exatlón, pero ¿sabes quiénes serán los demás? Los espectadores ya tienen sus candidatos, solo hace falta esperar un poco más para descubrirlo.

Doris del Moral: la leyenda que regresa con fuerza

La reciente revelación de Doris de Moral, como parte de las escuadras que llegan a la novena temporada, sorprendió a todos, pues la atleta es considerada como una de las favoritas tras demostrar en entregas anteriores su resistencia inquebrantable.

Humberto Noriega: La sorpresa que divide a los fans

El nombramiento de Humberto, tampoco pasó desapercibido, pues su regreso a Exatlón México ha generado diversas expectativas, debido a la lesión que lo dejó fuera de la competencia en la temporada pasada. La presencia de Humberto en la nueva temporada se presenta como una de las cartas fuertes del Exatlón México por lo que su participación se espera sobresaliente.

La especulación no se detiene

Será a lo largo de estos días que se revelen a más de los candidatos que formarán parte de la novena temporada de Exatlón México. No obstante, los espectadores ya especulan quiénes son los favoritos. Nombre como el de Thaily , Karen o Paola de lado de las mujeres, mientras que del lado de los varones se espera que salgan adelante William, Alexis o Antonio, y formen parte de la siguiente etapa de Exatlón México. Lo cierto es que esta revelación encendió aún más la expectativa y dejó a todos con una duda ¿Quiénes serán los demás atletas que sigan adelante?