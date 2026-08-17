Rafa Mercadante llega a La Granja VIP con una misión personal

Rafa Mercadante habló sobre su llegada a La Granja VIP y aseguró que no dejará de lado la competencia, aunque también busca que su participación sea un ejemplo para sus hijos. El participante reconoció que el reto será cada vez más complicado conforme se sumen más integrantes confirmados, pero dijo estar dispuesto a conocerlos, aprender de ellos y afrontar la experiencia.