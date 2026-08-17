uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Rafa Mercadante llega a La Granja VIP con una misión personal

El nuevo granjero busca competir al máximo, pero también convertirse en un ejemplo para sus hijos.

Por: Hugo Pantoja

Rafa Mercadante habló sobre su llegada a La Granja VIP y aseguró que no dejará de lado la competencia, aunque también busca que su participación sea un ejemplo para sus hijos. El participante reconoció que el reto será cada vez más complicado conforme se sumen más integrantes confirmados, pero dijo estar dispuesto a conocerlos, aprender de ellos y afrontar la experiencia.

Videos