Jorge “El Diablo Becerril” reportó: tráiler sin frenos impacta varios autos
Un tráiler sin frenos provocó un accidente que movilizó a los servicios de emergencia.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó un accidente provocado por un tráiler que se quedó sin frenos y terminó impactando contra varios vehículos particulares. Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los involucrados, quienes no presentaron lesiones graves. El conductor del tráiler fue trasladado para deslindar responsabilidades por lo sucedido.