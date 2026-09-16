“Te operas con puro veterinario": El CRUEL comentario de Mono Osuna a Bebeshita en La Granja VIP (VIDEO)

A La Bebeshita no le gustó el uniforme que les mandaron para una de las actividades en La Granja VIP, pues consideró que no se le notaba la silueta y ha invertido mucho dinero para transformar su físico. Así que empezó a contar acerca de algunas de las cirugías que se ha hecho y que no siempre le quedaron bien, reconociendo que su inexperiencia la llevó a tomar decisiones equivocadas y hasta el Mono Osuna se burló de la situación preguntándole si buscaba veterinarios o por qué siempre le quedaban mal.