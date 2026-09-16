“Es débil de carácter": Niurka apunta contra Kevyn “Bicolor” por no elegir un bando en La Granja VIP
Después de verlo conviviendo con las mismas personas que lo hicieron a un lado, Niurka evidenció su molestia con Kevyn por no ser firme en sus decisiones.
Tras las FUERTES PELEAS con Manelyk y La Bebeshita, Niurka está analizando lo que pasará en la Asamblea de La Granja VIP. Y un tema al que le ha estado dando vueltas, es el hecho de que Kevyn “Bicolor” pasó de alejarse de el equipo contrario por cómo lo trataron, a estarse con ellos todo el tiempo, algo que considera, pasa porque no tiene un carácter firme y está en búsqueda de no sentirse rechazado.