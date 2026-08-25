La rabia se apoderó de los cocineros de MasterChef 24/7 y hasta rompieron algunos platos (VIDEO)
El top 5 de los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una actividad especial para dejar atrás todo lo malo.
La tarde de este martes, previo a la gala de MasterChef 24/7, el Chef Edgar Núñez dirigió una actividad para que los cocineros sacaran toda su rabia y dejaran atrás lo malo. Los cinco participantes que quedan debieron escribir todo lo negativo que desean dejar atrás en un plato, que después lanzaron al piso con todas sus fuerzas. Así, los concursantes pudieron soltar y prepararse para cocinar esta noche.