Claudia revela el diseño del tatuaje que se hará para recordar su paso por MasterChef 24/7 (VIDEO)

Claudia reveló que al salir de MasterChef 24/7 uno de sus planes es hacerse un tatuaje. La cocinera tiene tan claro su propósito que ya mostró a cámara el diseño que se realizará. De acuerdo con lo que le dijo a Ixdit, todavía no está segura del lugar de su cuerpo en el que lo colocará, ni el tamaño exacto, pero está segura de lo que representa como parte de su paso por el reality culinario.