¿Les va a caer ‘la voladora’? Alfredo Adame lanza un par de advertencias rumbo a La Granja VIP
Alfredo Adame, el primer granjero revelado, nos contó a qué inclemencias se enfrentarán en La Granja VIP. ¡Ojo al par de advertencias que anticipó!
TV Azteca
Alfredo Adame nos visitó en Al Extremo y aprovechó para lanzar un par de contundentes advertencias previo al arranque de La Granja VIP. Pero eso no fue todo, también reveló las inclemencias a las que serán sometidos los granjeros.
