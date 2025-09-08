inklusion logo Sitio accesible
¿Les va a caer ‘la voladora’? Alfredo Adame lanza un par de advertencias rumbo a La Granja VIP

Alfredo Adame, el primer granjero revelado, nos contó a qué inclemencias se enfrentarán en La Granja VIP. ¡Ojo al par de advertencias que anticipó!

Alfredo Adame nos visitó en Al Extremo y aprovechó para lanzar un par de contundentes advertencias previo al arranque de La Granja VIP. Pero eso no fue todo, también reveló las inclemencias a las que serán sometidos los granjeros.

La Granja VIP
