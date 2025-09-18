¿Y el sombrero, Carlitos? El anuncio de Carin León, el estreno de La Arrolladora y más con ‘La Chicuela’
Nos pusimos el sobrero con ‘La Chicuela’ y nos contó lo que se viene de Carin León en Las Vegas, el reciente estreno de La Arrolladora y todo sobre Myst Amor a la Mexicana.
Como cada jueves, ‘La Chicuela’ nos llenó de información de música regional: el gran anuncio de los conciertos de Carin León en un importante escenario de Las Vegas y todo sobre el reciente estreno de La Arrolladora. Además, Menny Carrasco nos reveló los detalles imperdibles de Myst Amor a la Mexicana, un show espectacular. ¡No pierdas detalle!
