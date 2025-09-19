¿Cuál era la enfermedad que Pedro Infante escondió antes de morir?

El ícono de multitudes era reconocido como uno de los grandes hombres de México, por lo que tal vez muchos lo veían como el individuo perfecto. Sin embargo, dicen que por miedo a ser rechazado, Pedro Infante nunca reveló que padecía diabetes. Por ello, esta revelación reciente ha sorprendido a más de uno que no conocía este dato del nacido en Mazatlán.

¿Por qué Pedro Infante no quería que las personas supieran de su diabetes?

La figura de Pedro Infante era una de las más queridas y respetadas en el mundo de la farándula. Además, se gestó en una época de la historia donde el tipo de hombre debía mostrar una postura impoluta, fuerte y siempre valerosa. Por ello, se indica que tuvo miedo de que las personas vieran en su diabetes un signo de debilidad o mancha a su fama nacional.

En esos momentos de la historia (décadas de los 40 y 50) la medicina no entendía todo lo que significaba la diabetes. Ante eso, hubo una real preocupación de que las personas vieran distinto al sinaloense. Probablemente, la gente lo estigmatizaría, pero logró mantener el secreto de forma notoria, pues muy pocos supieron que batalló con esto los últimos años de su vida.

¿Cómo combatió Pedro Infante la diabetes?

Aunque como se comentó, no había tanta información ni tratamientos desarrollados para combatir esta enfermedad, se indica que el ídolo del cine mexicano encontró en el ejercicio su mejor manera de mantenerse sano. Básicamente, se aferró a las bases de una buena salud, pues invirtió mucho de su tiempo en la realización de diferentes actividades físicas.