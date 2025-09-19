De dos a tres caídas: ¿te acuerdas de estos luchadores en Exatlón México? Así fue su paso por el reality

La lucha libre es uno de los deportes más icónicos de México, que no podía quedar fuera del reality deportivo más importante del país, por lo que, varios representantes de los encordados decidieron dejar el cuadrilátero por los circuitos de Exatlón México. Con máscaras, fuerza y carisma, algunos luchadores profesionales más queridos probaron suerte en la competencia más demandante de la televisión nacional, para enfrentarse a nuevos retos lejos del ring.

¿Qué atletas de la lucha libre han estado en Exatlón México?

Desde la primera temporada, Exatlón México apostó por la presencia de gladiadores del pancracio. El Hijo de Octagón (Hijo del amo de los 8 ángulos), con su legado en la lucha libre, formó parte del Equipo Rojo en la temporada inaugural. Su entrega y condición física lo llevaron a posicionarse entre los mejores de su edición al quedar en el cuarto lugar general.

La segunda temporada también tuvo un representante de este deporte, con Dragon Lee II, uno de los luchadores jóvenes más técnicos del país. Formó parte de los Famosos, donde dejó muestra de su potencia física antes de ser eliminado en las fases intermedias de la competencia.

En la tercera temporada, otros dos luchadores profesionales participaron en los desafíos. Por un lado, Laredo Kid, ídolo de la AAA, se unió a los Famosos. Su estilo agresivo y agilidad sobre el ring le ayudaron a adaptarse rápidamente a los circuitos, aunque una lesión le impidió continuar más lejos. Del otro lado de la competencia, el Equipo Azul recibió a Myzteziz Jr., quien también llegó con una trayectoria sólida en la lucha libre. Aunque su paso por el programa fue más breve, su presencia no pasó desapercibida.

¿Qué atletas de lucha grecorromana compitieron en Exatlón México?

La lucha también llegó al reality en su versión olímpica. Uno de los casos más destacados es el de Christian “Yomi” Anguiano, quien participó en dos temporadas. Primero fue un integrante de los Contendientes y luego llegó como refuerzo de los Héroes. Su nivel competitivo lo llevó a ser semifinalista en una edición y cuartofinalista en otra, con lo que consolidó su nombre entre los favoritos del público.

Michell Tanori, con base en la lucha grecorromana, también tuvo un paso destacado en la tercera temporada. Representando al Equipo Azul, enfrentó duelos exigentes hasta quedar eliminada cerca del cierre.

En la temporada más reciente, la lucha olímpica volvió con Fátima Rojas, quien fue parte del Equipo Azul. Aunque su eliminación fue temprana, su presencia reforzó el compromiso del programa con visibilizar diversas disciplinas del deporte mexicano. Exatlón México ha demostrado que, sea en el ring o en la arena, la lucha siempre encuentra su lugar.