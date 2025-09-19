¿Quién es Alex Sotelo? El atleta que brilló en Exatlón Draft El Ascenso y conquistó con su versatilidad deportiva

Alex Sotelo nació un 14 de noviembre de 1992 en Monterrey Nuevo León, donde desde muy pequeño, conoció el deporte, gracias principalmente a la influencia de su padre, quien le transmitió disciplina y amor por la actividad física. Pero para Alex el deporte no es única pasión, pues el regiomontano, tiene estudios en Ingeniería Industrial y de Sistemas con especialidad en Bases de Datos, aunque su amor por la actividad física lo llevó por el camino del entrenamiento y la expresión corporal.

Un atleta versátil: del boxeo al baile

Dentro de su amplia trayectoria, Sotelo tiene experiencia en disciplinas que van desde el boxeo hasta la danza, pasando por un campeonato en futbol con los Troyanos de la UdeM en la Copa CONADEIP 2011, 1er lugar en competencia en 2012 en Hip hop, 2º lugar con la selección de Nuevo León en 2008 en Básquetbol, 2º lugar en la carrera Azteca Noreste 2015, entre algunos otros.

Es gracias a esta trayectoria que hoy en día Sotelo, combina sus pasiones dedicándose activamente como entrenador de boxeo y coreógrafo de baile, una dualidad que refleja su fuerza, creatividad y control corporal.

Un sueño marcado por la memoria de su padre

No obstante, la vida de Sotelo ha tenido altibajos, pues se ha visto fuertemente marcada por momentos difíciles, como la pérdida de su padre, experiencia que le ayudó como gran impulso para salir adelante. Sotelo además ha mencionado el fuerte compromiso que tiene con su madre y su hermana, demostrándolo con su historia en Exatlón Draft El Ascenso.