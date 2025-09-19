La Granja VIP: ¿Influencer o actor? Esto se sabe sobre quién será el 5° ‘granjero’ revelado

Tras darse a conocer que la actriz Sandra Itzel formará parte de la nueva temporada de La Granja VIP, las especulaciones sobre quién será el siguiente ‘granjero’ ya se han hecho presentes en las redes sociales, pues algunos cibernautas apuestan que se tratará de una estrella de la televisión mexicana, mientras que otros afirman que se tratará de algún influencer.

Aunque no se han dado a conocer pistas sobre quién será el próximo ‘granjero’, algunas cuentas de TikTok se afirma que se tratará del exfinalista de MasterChef Celebrity, Carlos Quirarte, o el youtuber César Doroteo, mejor conocido como Teo, quién saltó a la fama por hacer dupla con Ricardo Peralta. Asimismo, los nombres del actor Jorge Alberti y el conductor Uriel Estrada han figurado en las supuestas listas filtradas.

Además de Sandra Itzel, los ‘granjeros’ confirmados hasta el momento son:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

La intriga por conocer a la siguiente figura que se unirá a La Granja VIP 2025 está a punto de resolverse, pues la televisora del Ajusco revelará su identidad en los siguientes días.

Esto es lo que se sabe sobre el estreno de La Granja VIP

El reality de la televisora del Ajusco será conducido por Adal Ramones y se estrenará el 12 de octubre. Se prevé que tenga una duración de 10 semanas, es decir, alrededor de 2 meses y medio en donde veremos a creadores de contenido y estrellas de la televisión nacional enfrentándose a desafíos físicos y emocionales mientras realizan labores reales de campo.

Por otra parte, a 24 días del estreno de La Granja VIP, se ha dado conocer que Ferka, Lola Cortés, Rey Grupero, Linet Puente y Flor Rubio participarán en el reality, pero como críticos.