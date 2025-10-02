inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Lo apuñalaron afuera de su casa! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

¡Sus familiares no lo podían creer! En la zona de Buenavista apuñalaron a un hombre de 38 años afuera de su casa en la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí el reporte.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Cerca de las ocho de la noche, en la zona de Buenavista, apuñalaron a un hombre de 38 años. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el arroyo vehícular y los servicios de emergencia nada pudieron hacer. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo de los lamentables hechos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×