¡Lo apuñalaron afuera de su casa! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril
¡Sus familiares no lo podían creer! En la zona de Buenavista apuñalaron a un hombre de 38 años afuera de su casa en la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí el reporte.
TV Azteca
Cerca de las ocho de la noche, en la zona de Buenavista, apuñalaron a un hombre de 38 años. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el arroyo vehícular y los servicios de emergencia nada pudieron hacer. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo de los lamentables hechos.
