¡Arrollaron a un ciclista en la México-Puebla! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

Los servicios de emergencia confirmaron la lamentable muerte del joven ciclista en la México-Puebla. ‘El Diablo’ Becerril reporta todos los detalles.

El cuerpo de un joven ciclista quedó tirado sobre los carriles laterales de la autopista México-Puebla después de ser atropellado. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte del hombre; el responsable fue detenido por las autoridades. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

