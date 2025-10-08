Fue parte de Superman, pero terminó durmiendo en cajas de cartón tras ser diagnosticada con trastorno bipolar

Formó parte de Superman, una de las películas más importantes de todos los tiempos, y ni siquiera esto le permitió salir adelante. Es momento de conocer la historia de Margot Kidder, una actriz que terminó viviendo sin prácticamente nada luego de ser diagnosticada con trastorno bipolar.

Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane en la saga de Superman en 1978, perdió la vida en el año 2018; sin embargo, antes de este doloroso episodio vivió momentos sumamente cambiantes que la llevaron a la fama mundial, pero también a vivir entre cajas y a ser diagnosticada con trastorno bipolar. Esta es su historia.

¿Qué fue de Margot Kidder, actriz de Superman que tuvo trastorno bipolar?

Los problemas mentales llegaron a temprana edad en la vida de Margot Kidder, aunque fue hasta el año 1988 cuando fue diagnosticada oficialmente con trastorno bipolar. Esta situación se dio una década después de haber protagonizado Superman, una cinta que la llevó directamente al estrellato pero que, sin embargo, le impidió vivir como Margot para ser “Lois Lane” incluso fuera de las cámaras.

Los años posteriores fueron especialmente complicados para Margot Kidder, pues de acuerdo con el portal Daily Mail, su casa fue invadida por adictos a las metanfetaminas al grado de acudir a la policía en más de 40 ocasiones entre agosto del 2016 y mayo del 2018. La actriz de Superman nunca pudo recuperarse de sus problemas mentales, por lo que perdió la vida a raíz de esto el 13 de mayo del 2018 luego de una sobredosis autoinfligida de alcohol y sustancias prohibidas.

¿En qué momento Margot Kidder vivió en la calle?

Fue en el año 1996 cuando Margot Kidder sufrió delirios y paranoia. En el aeropuerto rumbo a Los Ángeles la actriz pensaba que tanto la CIA como su ex esposo querían asesinarla, por lo que, tras mostrarse alterada, comenzó a gritar asegurando que estaba siendo vigilada.

El portal Infobae menciona que la actriz de Superman entró en un completo estado de psicosis, por lo que recorrió más de 30 kilómetros hasta el centro de la ciudad en turno. Fue ahí en donde durmió entre cajas, carros y patios, aunque fue hallada días después por las autoridades sin gran parte de su cabello, mismo que ella había cortado.