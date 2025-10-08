Actuó junto a Nicolas Cage, pero terminó sin vida y en las calles tras su adicción al alcohol

Trabajar junto a Nicolas Cage, uno de los actores más reconocidos a nivel mundial, es un lujo que solo pocas personas se pueden dar en su carrera. Esto fue lo que ocurrió con Gary Poulter, quien después de esta situación desafortunadamente perdió la vida a causa de su adicción al alcohol.

Fue hace más de una década cuando Gary Poulter tuvo la oportunidad de trabajar junto a Nicolas Cage, lo cual sugería una carrera llena de éxitos a futuro. Tristemente, la adicción que este actor tenía con el alcohol hizo que lo perdiera todo, al grado de encontrar su cuerpo en las calles. Esta es su historia.

¿Qué fue de Gary Poulter, actor que trabajo con Nicolas Cage, y su adicción al alcohol?

Después de una carrera con muchos altibajos, en donde el alcohol ya estaba presente, Gary Poulter tuvo la oportunidad de trabajar en Joe, película del 2013 en donde colaboró junto a un Nicolás Cage que se volvió su gran amigo debido a los gustos en común que tenían, entre ellos su amor por el metal.

David Gordon Green often casts locals in his movies. Gary Poulter was a homeless man in Austin. Poulter died on the streets of Austin on Feb. 19, 2013, 2 months after filming ended. pic.twitter.com/fhPHWkPgzI — FilmX's Number One Fan (@GAltringham) May 10, 2023

Diversos medios indican que, durante las grabaciones, el consagrado actor se mantuvo sobrio; desafortunadamente, y pese a su gran carisma y amor por este arte, recayó una vez culminada la filmación, lo cual hizo que sus problemas con el alcohol aumentaron de manera importante.

El medio de información La Teja establece que Gary Poulter recibió elogios por la crítica gracias a su actuación en Joe, aunque ni siquiera esto fue suficiente para evitar que perdiera la vida debido a una intoxicación de alcohol el 19 de febrero del 2013; es decir, un año antes de recibir el Premio Honorífico Especial a título póstumo.

se convierte en su amigo, protector y figura paterna. Tye Sheridan como el morro y Gary Poulter (vagabundo que realizó su única actuación en esta película y falleció antes del estreno) como su papá están muy bien, pero Nicolas Cage como el Joe del título es lo mejor del filme. pic.twitter.com/fvlqTJSxTU — Joseph Urusemal 🇲🇽 (@cqnanaya) January 20, 2021

¿En dónde encontraron el cuerpo de Gary Poulter?

La muerte del amigo de Nicolas Cage fue dura y tuvo tintes dramáticos, pues la fuente antes mencionada reveló que su cuerpo fue hallado sin vida en las calles de Texas debido a su alcoholismo. Hoy, a más de una década de dicha situación, aún se le reconoce gracias a su sabiduría y experiencia frente a las cámaras.

