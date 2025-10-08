La Granja VIP: Este es el reto más grande que enfrentará Carolina Ross durante el reality

Carolina Ross, la joven cantante que formará parte de La Granja VIP, reconoció que no tiene miedo de las actividades y retos a los que se pueda enfrentar durante el reality de TV Azteca, pues se catalogó como una persona ‘entrona’, sin embargo, reconoció que su ‘talón de Aquiles’ estará en juego durante el encierro.

“Lo que más me va a doler es estar lejos de mamá, o sea, mi mami y yo somos un equipo, es mi cómplice número uno, entonces, me está pegando mucho el que no la voy a tener a un ladito. La neta los retos no les tengo miedo porque soy bien entrona, no me da miedo estar ‘cochina’, pero no tener el apapacho de mi gente me va a doler”, contó la joven en entrevista con Malleza.

La oriunda de Culiacán, Sinaloa tocó la fama gracias a su participación en un reality de canto donde se coronó con el tercer lugar gracias a su potente voz y a su carisma al momento de interpretar canciones de regional mexicano, su gran pasión.

¿Quiénes son los granjeros revelados hasta la fecha para La Granja VIP?

Hasta ahora, los nombres que han sido confirmados como parte del elenco de La Granja VIP son:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

¿Cuándo y a qué hora inicia La Granja VIP?

La expectativa y emoción crece y crece dentro de muchos televidentes se preguntan cuándo podrán ver de este gran del reality y para buenas noticias para todos, podemos decir que La Granja VIP México iniciará este próximo 12 de octubre a través de Azteca UNO, en punto de las 20:00 horas.