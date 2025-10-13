¡Lo asesinaron a punta de plomo en Periférico Poniente!

Los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la noche en Miguel Hidalgo, donde encontraron una camioneta de modelo reciente y, a un costado, la víctima tirada en el suelo que falleció a punta de plomo. Los equipos de emergencia poco pudieron hacer; al parecer, se habría tratado de un asalto, pero las autoridades no descartan un ataque directo. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo.