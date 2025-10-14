Abuelitos son encontrados abrazados a la espera de ser rescatados en las lluvias de Veracruz: VIDEO

Lamentablemente el dolor está impregnando la realidad de miles de personas de Veracruz (y otros estados) tras las inclemencias del clima. Las lluvias en México han sido un verdadero problema para muchos y dentro de tantas historias virales, esta ha provocado un nudo en la garganta a los internautas que vieron a estos dos abuelitos aferrarse entre sí para sobrevivir ante una situación de terror.

¿Por qué se hicieron virales estos abuelitos de Veracruz?

Ya es completamente conocida la situación desfavorecedora en la que se encuentran miles de personas en México por culpa de las lluvias. Ante eso, muchos videos se han viralizado por lo inverosímil de las historias, entre ellas… las de este par de viejitos que se aferraban a ser salvados. En medio de la barbarie de tener el agua cubriendo completamente las casas, esta pareja se encontraba con el agua hasta las rodillas.

Sin embargo, lo impactante de esto, es que el agua ya había cubierto toda su casa - que se presume - era exclusivamente de un piso. Se indica que los vecinos de estas personas les habían ayudado a subir al techo de su propiedad. Ante eso, en las imágenes se ve cómo ambos están con el agua hasta las rodillas. El señor está sentado en lo que parece un aire acondicionado y la señora está de pie, ambos abrazados esperando con urgencia que alguien les ayudara.

¿Este par de abuelitos se encuentran bien?

Aunque no hubo un seguimiento total a la nota, ambos fueron salvados y al menos llevados a un lugar seguro. Incluso se comentó que pese a lo duro de la realidad donde vieron su casa perdida y soportaron por algún tiempo sin la posibilidad de moverse, el viejito rescató un paquete de refrescos de cola que navegaba por ahí mientras ya los llevaban a su salvación en una lancha. Los nombres de estas personas son Don Esteban y Doña Isabel.