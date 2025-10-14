Niño usa foto de Lady Gaga para pedir dinero en la calle: VIDEO

Uno de los videos que están causando múltiples reacciones en las redes sociales tiene como protagonista a Lady Gaga. Aunque ella realmente no se hace presente en esta joya de internet, su imagen fue utilizada con fines de lucro. En las imágenes se guardó el momento cumbre de un engaño total de parte de un niño que pide dinero en la calle.

¡Todos los detalles detrás del concierto de Lady Gaga en México! [VIDEO] “Un sueño hecho realidad”, fueron las palabras de Lady Gaga al arrancar su gira en México, país al que regresó después de 13 largos años.

Te puede interesar - ¿Lady Gaga fue violada a los 19 años? Esta es la historia.

Te puede interesar - ¿Lady Gaga está diagnosticada con psicosis?

¿Por qué Lady Gaga fue tendencia por culpa de un niño?

Lo que parecía una situación totalmente típica del día a día de las personas, se convirtió en un momento viral por culpa de un niño que se acercaba a los carros para pedir dinero. Sin embargo, el engaño está en la utilización de una foto de Lady Gaga, que el infante aseguraba era su tía que se encontraba enferma en el hospital.

En primera instancia es complicado corroborar historias de las personas que se acercan a pedir ayuda, sin embargo alguien se percató y puso en jaque las artimañas de este niño. Aunque muchos indican que no se puede asegurar que es culpa del “chamaco”, porque se sabe que en ocasiones son los padres y/o tutores quienes ponen a trabajar de este modo a sus criaturas.

¿La foto es una imagen real de Lady Gaga?

Uno de los misterios que muy probablemente no se resuelvan con este caso, es quién eligió la fotografía para que el niño se llevara en la misión de pedir dinero. Y es que esto no es algo “real” que pasó con la cantante estadounidense. Dicha postal pertenece a una captura de pantalla del videoclip de Marry The Night, donde la nacida en Lenox Hill está maquillada como enferma y en la cama de un hospital.

El video del niño pidiendo dinero con la imagen de la artista fue tomado en Puebla, pero no se sabe qué pasó después del descubrimiento de dicha mentira.