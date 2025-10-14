SEP confirma 3 días SIN CLASES en octubre 2025; ¿cuándo son?

La Secretaría de Educación Pública se ha vuelto tendencia en las redes sociales en las últimas horas, pues las y los alumnos afiliados a la SEP podrán disfrutar de un total de 3 días sin clases a finales de octubre del 2025. Si quieres conocer más información al respecto, entonces quédate con nosotros.

Como sabes, el ciclo escolar 2025 - 2026 de la SEP sigue su curso y, en la antesala de las vacaciones de invierno, los estudiantes se preguntan cuándo será el siguiente periodo en donde no tendrán que ir a clases. Afortunadamente para ellos, la SEP ha respondido a sus plegarias.

SEP: ¿Por qué no habrá clases 3 días seguidos en octubre del 2025?

Más allá de deberse a cuestiones festivas o conmemorativas, es preciso decir que el siguiente día sin clases de acuerdo con el calendario de la SEP será el próximo viernes 31 de octubre. Esta situación deriva de la Junta de Consejo Técnico Escolar, la cual se realiza los últimos viernes de cada mes.

⚠️Actualización⚠️



Ante la evaluación de las afectaciones en atención que realiza el Comité Estatal de Emergencias, se integran 3 municipios más a la suspensión de clases del 13 al 17 de octubre: Coatzintla, Coahuitlán y Cazones. Puedes consultar a continuación la lista ampliada: pic.twitter.com/sVIYfF2RIA — SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) October 13, 2025

Ahora bien, si consideramos que este día es viernes y en los siguientes se celebra el Día de Muertos tanto el 1 como el 2 de noviembre en sábado y domingo, entonces las y los alumnos afiliados a la Secretaría de Educación Pública contarán con 3 días de descanso seguidos contemplando finales de octubre e inicios de noviembre.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno en la SEP?

Según lo establecido por el Calendario de la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones de invierno, también conocidas como vacaciones decembrinas, comenzarán el lunes 22 de diciembre. Con ello, las y los alumnos volverán a las aulas hasta el lunes 12 de enero del 2026.

Cabe mencionar que, durante este periodo, se celebran algunas festividades importantes como Navidad o Año Nuevo. Por ende, la SEP le brinda la posibilidad a sus alumnos de estar con su familia y disfrutar de estos días en compañía de sus seres queridos.