¡Lo atropelló un tractocamión en Tultitlán y quedó desfigurado!

En Tultitlán, Estado de México, ocurrió un accidente impactante: un hombre de 34 años fue atropellado por un tractocamión. Los hechos ocurrieron cerca de la autopista México-Querétaro, donde quedaron su mochila, almuerzo e identificaciones, pues la víctima se dirigía al trabajo. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.