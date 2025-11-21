inklusion logo Sitio accesible
¡Se aventó un tiro en las calles del centro de la CDMX y lo picaron!

Dos sujetos se hicieron de palabras en el centro de la CDMX, llegaron a los golpes, uno sacó el cuchillo y pico al otro. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

El centro de la CDMX vivió un sangriento episodio luego de que dos sujetos se hicieron de palabras y llegaran a los golpes. Uno de ellos sacó un cuchillo y pico al otro. El lesionado fue auxiliado, pero no quiso atención y se fue caminando como si nada. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

