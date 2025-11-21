¡Se aventó un tiro en las calles del centro de la CDMX y lo picaron!
Dos sujetos se hicieron de palabras en el centro de la CDMX, llegaron a los golpes, uno sacó el cuchillo y pico al otro. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
