El ANTES y DESPUÉS de Fátima Bosch: Así ha cambiado la nueva MISS UNIVERSO con el paso de los años

Fátima Bosch es la mujer del momento. La oriunda de Teapa, Tabasco, se llevó el título de Miss Universo 2025, dándole a México su cuarta corona en la historia del certamen. La joven de 25 años destacó por su belleza inigualable, elegancia e inteligencia; características que posee, incluso, desde antes de saltar al ojo público.

Así era Fátima Bosch antes de convertirse en Miss Universo 2025

Semanas antes de llevarse el título de la mujer más bella del mundo, diversas cuentas en redes sociales comenzaron a filtrar imágenes de Bosch durante su adolescencia, acusándola de someterse a supuestas cirugías estéticas. No obstante, la mayoría de estas fotografías fueron tomadas desde ángulos poco favorables, además de contar con una baja calidad.

De hecho, antes de saltar a la fama internacional, Bosch solía compartir imágenes y vídeos de su vida personal en sus diversas redes sociales, demostrando que el carisma y la belleza son características que posee desde muy temprana edad.

De acuerdo con su perfil oficial de Instagram, su pasión por el modelaje y las pasarelas comenzó desde muy temprana edad, pues la mexicana cuenta con publicaciones de diversas sesiones fotográficas desde que tenía 18 años.

¿Cuánto dinero se llevó Fátima Bosch por ganar Miss Universe?

Además de la corona y el título de la mujer más bella del mundo, la ganadora de Miss Universe también recibe una compensación económica. Según cifras de 2024, la Organización Miss Universo otorga un premio de 250 mil dólares a la ganadora, lo que equivale a 5 millones de pesos mexicanos.

Aunado a ello, Fátima también recibirá un pago mensual de 50 mil dólares, o bien un millón de pesos, durante lo que dure su reinado, el cual finalizará en noviembre de 2026, cuando se dé a conocer a su sucesora. Por si fuera poco, la Organización también le otorga un departamento de lujo en Nueva York, donde podrá vivir durante su reinado. También contará con viajes y alianzas comerciales, dignas de una reina.