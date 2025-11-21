¡INCREÍBLE REACCIÓN de Fátima Bosch al reencontrarse con Nawat tras ganar la corona de Miss Universo 2025!

El pasado 20 de noviembre se coronó como ganadora de Miss Universo 2025 la mexicana originaria de Tabasco, Fátima Bosch, quién ha sido reconocida por su gran preparación durante todo el concurso y sobre todo por la cantidad de mensajes positivos e inspiracionales que transmite a mujeres y a toda la sociedad.

¿Qué fue lo que ocasionó el conflicto entre Fátima Bosch y Nawat?

La modelo mexicana fue blanco de reconocimiento al mantener una postura clara ante el desplante de Nawat Itsaragrisil, director del certamen, quien en una reunión con todas las candidatas señaló de forma directa a la tabasqueña por incumplir con material promocional respecto a una cena que se llevaría a cabo con él.

Sin embargo, el evento se intensificó cuando Nawat alzo la voz, pidió callarse y se refirió de forma despectiva a Fátima, misma que decidió abandonar el lugar y quien recibió todo el apoyo de sus compañeras en ese momento. Respecto al hecho Fátima expresó: “No importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad, debes irte”.

Pesé a las disculpas públicas que Nawat hizo así como llorar ante las cámaras fue señalado duramente por su comportamiento hacia Fátima y su falta de profesionalismo.

¿Cómo reaccionó Fátima Bosch a su reencuentro con Nawat?

En la fiesta de coronación de Miss Universo 2025 Fátima y Nawat Itsaragrisil se reencontraron. En el video que se compartió en redes se puede ver una actitud cordial y respetuosa por parte de la ganadora así como del director. Los usuarios en internet ya han expresado su opinión señalando que el comportamiento por parte de la modelo fue educado y correcto mientras que otros lo catalogaron de “falso” y “arreglado”.

