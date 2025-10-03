VIDEO: Joven es rociada de agua bendita por tener tatuajes

Las redes sociales siguen siendo el escenario de situaciones sorprendentes y que no dejan de entretener. Es que la proliferación de videos en estas plataformas se lleva todas las miradas, como lo que le sucedió a una joven con una mujer que comenzó a arrojarle agua bendita.

La protagonista de esta historia decidió usar su cuenta de TikTok para mostrar lo sucedido y luego compartió otro video ofreciendo el contexto en que la mujer mayor de edad decide “bendecirla”. El video no deja de sumar reproducciones y los internautas debaten sobre lo sucedido.

¿Una bendición viral?

El video viral fue compartido por la tiktoker Gala en su cuenta @la.aala4._44 y con la descripción “Estaba esperando a mi novio para ir a desayunar por mi cumpleaños y ESTO PASO JAJAJAJA”. En las imágenes se puede ver cómo una mujer mayor de edad se le acerca para increparla por los tatuajes que la joven tiene en sus piernas.

La mujer comenzó a rociarla con lo que se supone es agua bendita, mientras afirma que la joven le “vendió el alma al diablo”. Ante esta situación, la sorpresa de la tiktoker se escucha en sus palabras ya que en un primer momento respondió con ironía a las afirmaciones de la mujer mayor, pero luego le señaló que llamaría a la policía.

¿Qué dicen las redes tras la bendición viral?

En otro video, Gala brindó el contexto de la situación expuesta en la red social y afirmó que estaba afuera de un salón de belleza cuando la mujer se le acercó y le dijo que si conocía a Dios. A partir de ese momento, relata la tiktoker, la señora le preguntó “¿Por qué te tatuaste al demonio en las piernas?”, dando inicio a la situación difundida en el video.

Tras el posteo de la joven, los internautas se encargaron de viralizar el video en distintas redes sociales y dieron inicio a un intenso debate. Mientras algunos se mostraron sorprendidos por la situación, otros precisaron que tal vez la mujer padecía de algún problema mental. En ese marco, Gala comentó “Me habló su hija para pedirme que borre el video” pero luego aclaró que no lo haría, a lo que muchos usuarios de TikTok aprobaron con sus likes.