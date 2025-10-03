Descubre los perfumes que son ideales para Halloween

Octubre no es solo el mes en que llega el invierno sino que todos los días se respira Halloween. Esta es una fecha que es ideal para oler bien por lo que te contaremos los perfumes que son perfecto para que puedas disfrutar en tu festividad.

Maquilla a los pequeños en Halloween con estas increíbles ideas. [VIDEO] Ya viene Halloween y traemos para ti increíbles y prácticas ideas para maquillar a los pequeños de la casa.

¿Cuáles son los perfumes para Halloween?

El disfraz, las decoraciones y los maquillajes, no son lo único importante para Halloween sino que debes complementarlo con una buena fragancia. Es por esto que te recomendamos los siguientes:

Marshmallow Pumpkin Latte- Bath &Body Works

Este es un perfume que funciona más como body mist, tiene todas las notas que integran la bebida de temporada favorita. Así es que contienen:

Notas de salida: Bombón, crema batida

Notas de corazón: Madera de sándalo, almizcle

Notas de fondo: Calabaza, praliné.

Este perfume es cálido, dulce y con mucha presencia. El costo es de 400 y 600 pesos.

Pumpkin Cupcake-Bath &Body Works

En este caso nos encontramos con un perfume que está marcado por el olor a calabaza, no es tan dulce como el anterior y se siente con un espaciado delicioso. Ante esto es que es ideal para quien prefiere algo más sutil.

Nota de salida: Cupcake, mantequilla

Nota de corazón: Especias, vainilla

Nota de fondo: Calabaza, natilla y especias.

Es un aroma ideal para el día a día y de seguro vas a conquistar a más de uno. El precio es de 400 y 600 pesos.

Glazed Pumpkin Bath &Body Works

Este es un perfume que se recomienda para las personas que prefieren los aromas dulces y con mucha presencia. Además cuentan con una crema corporal que te hará oler bien todo el día.





Nota de salida: caramelo

Nota de corazón: Calabaza

Nota de fondo: vainilla

🌤️ Fall Body Care is happening now at Bath & Body Works. . .

🍎 Champagne Apple and Honey

🍩 Glazed Pumpkin Donut

☔ Sweater Weather

📖 Book Loft

🤳Shop In-Stores, Buy Online and Pickup in Stores, or use Instacart. . .#oneginghamnation2025 pic.twitter.com/ij18WFUUNA — Jennifer Schell (@Jennife70937515) July 18, 2025

Es una fragancia ideal para las noches frías para que tu presencia y aroma se sienta como una caricia para quienes estén cerca de ti.

