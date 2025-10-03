Descubre los perfumes que son ideales para Halloween
Este mes es muy especial ya que se festeja Halloween, una de las festividades favoritas y hay que lucir a tono. Es por esto que te vamos a contar sobre las fragancias que no pueden faltarte.
Octubre no es solo el mes en que llega el invierno sino que todos los días se respira Halloween. Esta es una fecha que es ideal para oler bien por lo que te contaremos los perfumes que son perfecto para que puedas disfrutar en tu festividad.
¿Cuáles son los perfumes para Halloween?
El disfraz, las decoraciones y los maquillajes, no son lo único importante para Halloween sino que debes complementarlo con una buena fragancia. Es por esto que te recomendamos los siguientes:
Marshmallow Pumpkin Latte- Bath &Body Works
Este es un perfume que funciona más como body mist, tiene todas las notas que integran la bebida de temporada favorita. Así es que contienen:
- Notas de salida: Bombón, crema batida
- Notas de corazón: Madera de sándalo, almizcle
- Notas de fondo: Calabaza, praliné.
Este perfume es cálido, dulce y con mucha presencia. El costo es de 400 y 600 pesos.
We're #obsessed with #latte season! Grab Marshmallow Pumpkin Latte Body Care for $7 while is HOT! ☕️ #JumpIntoFall pic.twitter.com/G00Bxxm28i— Bath & Body Works (@bathbodyworks) September 15, 2015
Pumpkin Cupcake-Bath &Body Works
En este caso nos encontramos con un perfume que está marcado por el olor a calabaza, no es tan dulce como el anterior y se siente con un espaciado delicioso. Ante esto es que es ideal para quien prefiere algo más sutil.
- Nota de salida: Cupcake, mantequilla
- Nota de corazón: Especias, vainilla
- Nota de fondo: Calabaza, natilla y especias.
Es un aroma ideal para el día a día y de seguro vas a conquistar a más de uno. El precio es de 400 y 600 pesos.
Glazed Pumpkin Bath &Body Works
Este es un perfume que se recomienda para las personas que prefieren los aromas dulces y con mucha presencia. Además cuentan con una crema corporal que te hará oler bien todo el día.
- Nota de salida: caramelo
- Nota de corazón: Calabaza
- Nota de fondo: vainilla
🌤️ Fall Body Care is happening now at Bath & Body Works. . .— Jennifer Schell (@Jennife70937515) July 18, 2025
🍎 Champagne Apple and Honey
🍩 Glazed Pumpkin Donut
☔ Sweater Weather
📖 Book Loft
🤳Shop In-Stores, Buy Online and Pickup in Stores, or use Instacart. . .#oneginghamnation2025 pic.twitter.com/ij18WFUUNA
Es una fragancia ideal para las noches frías para que tu presencia y aroma se sienta como una caricia para quienes estén cerca de ti.