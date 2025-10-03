Conoce a Filomeno, el patito que le dará un toque de dulzura a La Granja VIP: ¡lo amarás!

El patito Filomeno, uno de los invitados especiales más tiernos de La Granja VIP , recorrió las instalaciones de TV Azteca y derritió a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de convivir con él... ¡nos dio todo: graznidos, toque campestre, y estilo fashion!

¿Quién es Filomeno, el patito que se integra a La Granja VIP para ser cuidado por las celebridades?

Filomeno es un pato doméstico que se convirtió en toda una sensación viral debido a los outfits de impacto que luce cuando sale a pasear con Ian Dávila, su dueño; ahora, el dulce Filomeno está listo para dar el gran salto de las redes sociales a los reality shows: ¡él será una de las aves de corral que se integrarán al equipo de La Granja VIP, y ya está listo para ser apapachado por las celebridades!

La presentación oficial de Filomeno en el programa Venga la Alegría causó furor entre los internautas y, de paso, sirvió para confirmar que en La Granja VIP el asunto de cuidar animalitos va muy en serio: ¡primero nos presentaron a 3 tiernos pollitos y ahora al pato más fashion de las redes sociales!

En una entrevista con Víctor Landeros de Venga la Alegría, Ian Dávila contó su historia de amistad con el buen Filomeno, quien por cierto llegó a TV Azteca con lo mejor de su guardarropa: una corbata, sombrero ¡y hasta zapatitos!

“Quería tener un patito de mascota y le quise dar la oportunidad, la atención y los cariños (…) Filomeno tiene viviendo conmigo 2 años y 6 meses, llegó conmigo cuando tenía 10 días de vida. Él está por toda mi casa, es como su fuera un perrito y me acompaña a todos lados”.

Para Ian, tener a Filomeno como mascota ha sido una experiencia increíble porque, aunque no lo creas, el patito se convirtió en su compañero más especial: “Algo que me encanta es que siempre tengo compañía, siempre siento ese amor incondicional que nos brindamos él y yo”, explicó.

Para Ian, convivir con un patito en la ciudad es posible siempre y cuando te informes bien sobre sus necesidades y puedas darle un espacio adecuado... ¡Filomeno está listo para aparecer en La Granja VIP y conquistar a más de una celebridad! "@cesaedoroteo primer habitante de La Granja que vas a adorar!”, escribió una fan en el post.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Filomeno como uno de sus animalitos estrella que está listo para recibir cuidados y cariño 24/7 arrancará el 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¿qué otros amigos con colita o plumas te gustaría ver en el reality?

Las actividades para cada día de la semana en La Granja VIP confirmadas por la producción son las siguientes: