VIDEO: Pareja vuelve su boda en un combate de lucha libre

En México, una pareja decidió darle un giro inesperado a su boda y convirtió la celebración en un espectáculo único, en vez del tradicional primer baile, se enfrentaron en una función de lucha libre dentro del salón. El clip, publicado en TikTok por Iván Vásquez, ya acumula miles de visualizaciones y numerosos mensajes que aplauden la ocurrencia y el humor de los recién casados.

Entrada triunfal con máscaras

Los novios aparecieron caracterizados como estrellas del ring. Él utilizó la máscara de Penta El Zero Miedo y ella sorprendió al portar la de La Hiedra, famosa por ser parte de las Tóxicas de AAA. Para acompañar su entrada, eligieron “My Time is Now”, el tema icónico de John Cena en WWE, lo que provocó que la fiesta se transformara en un show digno de una arena.

En lugar de un vals romántico, los recién unidos recrearon llaves, caídas y maniobras típicas del pancracio mexicano. Con una mezcla de comedia y dramatización, consiguieron que amigos y familiares se levantaran a aplaudir y reír a carcajadas. Los presentes no daban crédito a la escena, pero disfrutaron al máximo cada momento del espectáculo.

Una boda inolvidable

En plataformas digitales, la ocurrencia de los recién casados provocó una avalancha de respuestas divertidas. Entre ellas, se leían frases como “Esa sí es la mujer correcta, bro”, “0 miedo al casamiento” y “La boda ideal sí existe”. Estas expresiones dejaron en claro cómo lograron animar a muchos a personalizar su propio enlace.

La pelea simbólica no solo reflejó la afición de la pareja por la lucha libre, también evidenció que lo tradicional puede renovarse con ingenio. Para varios, este festejo probó que la unión sentimental puede ir acompañada de risas y que un momento típico puede transformarse en algo inolvidable. Definitivamente, estos esposos consiguieron lo que casi nadie logra, que su enlace se recuerde como un espectáculo auténtico en México.