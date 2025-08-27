¡Bomberos rescataron a un hombre que caminaba sin ropa en una estructura metálica de un puente colgante!
Bomberos y policías fueron al rescate de un hombre que se veía desorientado y puso su vida en riesgo al subir a una estructura que estaba a varios metros de altura.
El Diablo Becerril llevó cámaras y micrófonos hasta la zona oriente de la CDMX, donde un hombre sin ropa subió a la estructura de un puente y puso su vida en riesgo. ¡Así fue como bomberos y policías hicieron un increíble trabajo al rescatarlo!
