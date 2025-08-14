La canción respuesta a “De Compas”, todo sobre el concierto de Bobby Pulido y mucho más con ‘La Chicuela’

Blanca Martínez ‘La Chicuela’ platicó con el grupo El Plan, quienes le contaron todo sobre la colaboración con Manuel Alejandro. También tiene los detalles de “Yo soy El Compa”, un tema de Carlo Lafontaine en respuesta al tema “De Compas”, grabado por Carin León. Además, nos presenta el reporte más completo de lo que sucedió en el reciente concierto de Bobby Pulido.