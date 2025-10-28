El Granero VIP, el pódcast de los peones: Sergio, Eleazar, Omahi y Kike se sinceran sobre su vida en la granja

Los días en La Granja VIP están llenos de trabajo, competencia, drama y también momentos de introspección. Después de su primer día como peones, los cuatro participantes decidieron crear un espacio para abrir su corazón, bromear y compartir lo que realmente sienten dentro del encierro. Así nació El Granero VIP, el pódcast informal liderado por Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez, Omahi y Kike Mayagoitia.

¿De qué trata el pódcast de los peones en La Granja VIP?

La idea surgió mientras platicaban sobre cómo los exhibieron en otras entrevistas dentro de la casa. Entre bromas y ocurrencias, comenzaron a grabar su propia versión de un pódcast, para lo cual improvisaron hasta la melodía de entrada. Desde el primer momento dejaron claro que el objetivo era hablar con honestidad, lejos de las cámaras que los encasillan o las dinámicas que los enfrentan.

Cada uno compartió cómo ha vivido los días dentro de La Granja VIP: Sergio se sinceró sobre el choque emocional que le generó convivir con tantas personalidades diferentes, Eleazar habló de los días que ha sentido bajón de ánimo, Omahi recordó una experiencia pasada que le cambió la perspectiva y Kike se unió para reforzar el mensaje de autenticidad, algo que todos coincidieron que se pierde cuando el encierro se convierte en rutina.

¿Cómo ha impactado emocionalmente la competencia a los granjeros?

Aunque el tono fue relajado, en varios momentos las reflexiones se volvieron profundas. Los peones expresaron lo abrumador que ha sido vivir sin distracciones externas, donde las conversaciones giran únicamente en torno a lo que sucede en la granja. Las emociones están a flor de piel y, aunque todos entraron con una actitud fuerte, también han sentido la presión de mantenerse fieles a sí mismos.

El Granero VIP se convirtió en una válvula de escape y en un espacio que permite ver una faceta distinta de los peones sin personaje, sin estrategia, solo ellos tal cual son.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Toda la experiencia está disponible 24/7 en Disney+.