¿Se recorre el Día de Muertos para tener un puente en noviembre?

Una de las fechas más importantes para muchos mexicanos es el Día de Muertos, donde varias personas recuerdan a sus seres queridos que ya no están. Sin embargo, muchos se han cuestionado si estos días las labores serán de manera normal o se otorgarán días de descanso, por tal razón aquí te decimos qué sucederá en esas fechas.

Ante la duda de muchos ciudadanos, las autoridades han mencionado que si se recorre dicha fecha para dar nuevo puente festivo en noviembre. Recordemos que durante este 2025, el Día de Muertos cae en fin de semana, pero al tratarse de una fecha sumamente importante, algunos han preguntado si la fecha se recorrerá.

¿Qué dice la ley al respecto sobre esta fecha?

En el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, ni el 1 ni 2 de noviembre son fechas de descanso obligatorio para los trabajadores. Por lo que se determinó que no se otorgan estos días, es decir que no habrá día festivo y todos deben cumplir con sus labores de forma normal.

Cabe mencionar que estos 1 y 2 de noviembre caen en fin de semana y aunque estos días en su gran mayoría son de descanso, para otros no; sin embargo, está establecido que el patrón no está obligado a pagarle un salario doble o triple, a menos que haya un acuerdo sindical o de empresa en donde dicha situación ya sea algo establecido.

Aunque, el próximo puente o fin de semana largo se espera que se el próximo 20 de noviembre por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, la Ley Federal del Trabajo, señala que el tercer lunes de noviembre es de descanso obligatoria por dicha celebración.

